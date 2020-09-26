Родион Амиров: спасибо тренерам «Салавата Юлаева», что выхожу в первом звене
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем», поблагодарил тренеров уфимского клуба. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:5.
«Хорошая игра. Плохо начали, но собрались и выиграли матч. Я не волновался перед матчем, старался не концентрироваться на этом. Просто старался принести команде пользу. Всегда приятно играть с такими партнёрами. Спасибо тренерам, что выхожу в первом звене.
Тяжело ли в таком возрасте играть столько времени? Всё хорошо, постоянно занимаюсь с тренером по ОФП. Я рад, что играю столько», — цитирует Амирова «ГорОбзор».
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд в КХЛ. «Витязь» потерпел первое поражение после серии из двух побед.
«Салават Юлаев» одержал победу в матче с «Витязем», команды забросили 11 шайб
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