Родион Амиров: спасибо тренерам «Салавата Юлаева», что выхожу в первом звене

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем», поблагодарил тренеров уфимского клуба. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 6:5.

«Хорошая игра. Плохо начали, но собрались и выиграли матч. Я не волновался перед матчем, старался не концентрироваться на этом. Просто старался принести команде пользу. Всегда приятно играть с такими партнёрами. Спасибо тренерам, что выхожу в первом звене.

Тяжело ли в таком возрасте играть столько времени? Всё хорошо, постоянно занимаюсь с тренером по ОФП. Я рад, что играю столько», — цитирует Амирова «ГорОбзор».

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд в КХЛ. «Витязь» потерпел первое поражение после серии из двух побед.