Фёдор Малыхин: забивая пять голов, «Витязю» нужно выигрывать

Форвард «Витязя» Фёдор Малыхин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 6:5.

«Сегодня не получилось довести игру до победы. Забивая пять голов, нужно выигрывать. Конечно, когда пропускаешь шесть, это сделать тяжело. Будем делать выводы, поправлять и улучшать свою игру, готовиться к следующему матчу.

Недонастроились на Уфу, потому что у соперника отсутствовало много лидеров? На самом деле мы об этом не думали. На примере матча СКА с «Ак Барсом», где у Питера играл практически молодёжный состав, они показали, что не может быть никакого недонастроя. Молодые ребята выходят голодные, заряженные, и с ними порой ещё тяжелее играть, чем с теми лидерами, которые сегодня отсутствовали. Серьёзно готовились, как и к предыдущим матчам», — цитирует Малыхина пресс-служба КХЛ.