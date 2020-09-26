Зогорна: «Амур» провёл уже четвёртую игру на выезде подряд, немного подустали

Форвард «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Московский клуб одержал победу в этом матче со счётом 3:1.
«Это уже четвёртая игра на выезде подряд, немного подустали. Хорошо начали, забили первыми, нам нужно прибавлять в большинстве. Сейчас мы возвращаемся в Хабаровск, где нужно начинать набирать очки. Много удалений в третьем периоде получилось от большого желания выиграть», — цитирует Зогорну пресс-служба КХЛ.
«Спартак» прервал неудачную серию, включившую в себя четыре поражения. «Амур» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.
«Спартак», набрав 7 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции (5).
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