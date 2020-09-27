Сергачёв вывел «Тампу» вперёд в матче с «Далласом»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». К середине третьего периода «Тампа» ведёт со счётом 2:1. Напомним, что в серии также ведут игроки «Тампы» – 3-1.

Вторую шайбу «Лайтнинг» в матче забросил российский форвард Михаил Сергачёв, ассистировал ему канадец Брейден Пойнт. Таким образом, Сергачёв забросил свою третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 10 (3+7) очков при показателе полезности "+2".

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Шайба Сергачёва может стать решающей — в случае победы «Тампы» в сегодняшнем матче, клуб из Флориды станет обладателем Кубка Стэнли.