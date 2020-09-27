Кучеров обогнал Кузнецова по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди россиян
27-летний российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся очередным результативным действием в 5-й игре финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», отличился очередным статистическим достижением.
Никита Кучеров в игре с «Далласом» набрал 33-е (7+26) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и обошёл по этому показателю набранных баллов за один розыгрыш плей-офф среди россиян форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, которому в сезоне-2017/2018 удалось набрать 32 (12+20) очка при коэффициенте полезности «+12».
Впереди Кучерова по этому показателю лишь один российский игрок – нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Его рекорд – 36 (14+22) очков в сезоне-2008/2009 при показателе полезности «+3».
Никита Кучеров отдал 26-ю результативную передачу в текущем Кубке Стэнли
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