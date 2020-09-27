У Кучерова — второй результат по количеству очков в плей-офф с 2000 года после Малкина

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». На момент написания новости завершается третий период, счёт равный, 2:2.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров во втором периоде отдал голевую передачу на Ондржея Палата. Таким образом, Кучеров набрал 33-е очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. Это второй результат в истории лиги после 2000 года — больше очков набрал только форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин за время розыгрыша Кубка Стэнли 2009 года. Его рекорд – 36 (14+22) очков в сезоне-2008/2009 при показателе полезности «+3».
Кроме того, Кучеров также обогнал другого россиянина, Евгения Кузнецова из «Вашингтона».
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