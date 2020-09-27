Хейсканен вышел на чистое четвёртое место по очкам за один плей-офф НХЛ среди защитников

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После третьего периода счёт равный – 2:2. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 26-е очко в нынешнем плей-офф. Финский защитник вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном розыгрыше среди игроков обороны, превзойдя результат Дениса Потвина и Рэя Бурка (по 25 очков).

Статистика Миро Хейсканена в плей-офф НХЛ — 2020.

Рекорд по этому показателю принадлежит Полу Коффи (37 очков), второе место занимает Брайан Лич (34), топ-3 замыкает Эл Макиннис (31).