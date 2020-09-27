Хейсканен вышел на чистое четвёртое место по очкам за один плей-офф НХЛ среди защитников
В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После третьего периода счёт равный – 2:2. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 26-е очко в нынешнем плей-офф. Финский защитник вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном розыгрыше среди игроков обороны, превзойдя результат Дениса Потвина и Рэя Бурка (по 25 очков).
Статистика Миро Хейсканена в плей-офф НХЛ — 2020.
Рекорд по этому показателю принадлежит Полу Коффи (37 очков), второе место занимает Брайан Лич (34), топ-3 замыкает Эл Макиннис (31).
21-летний Миро Хейсканен повторил достижение Дениса Потвина и Рэя Бурка
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