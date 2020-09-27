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Перри повторил рекорд Игоря Ларионова

Перри повторил рекорд Игоря Ларионова
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

Перри стал вторым игроком старше 31 года, забросившим более одной шайбы в финальной серии Кубка Стэнли, в том числе забившим решающий гол в овертайме одного из матчей. Последним таким игроком был россиянин Игорь Ларионов, игравший за «Детройт Ред Уингз». В возрасте 41 года и 187 дней он забросил решающую шайбу в четвёртом матче финальной серии с «Каролиной Харрикейнз».

Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала
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