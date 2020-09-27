КХЛ дисквалифицировала нападающего «Сибири» Александра Торченюка на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Сибири» Александра Торченюка на один матч, сообщается на официальном сайте организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Йокерит» — «Сибирь». Время – 29:38.
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сибири» Александра Торченюка наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, Торченюк не сможет помочь команде Николая Заварухина в матче регулярного чемпионата с «Автомобилистом», который состоится 28 сентября в Новосибирске.
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