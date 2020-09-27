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Палат: в овертайме мы буквально заставили плавиться лёд, но просто не реализовали шансы

Палат: в овертайме мы буквально заставили плавиться лёд, но просто не реализовали шансы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал проигрыш в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 2ОТ, 3-2). Во втором периоде чешский форвард забил гол, воспользовавшись передачей в исполнении Никиты Кучерова.

«Думаю, мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть. В овертайме мы буквально заставили лёд плавиться. Было много владения, много шансов. Просто мы их не реализовали», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.

В составе «Далласа» шайбу забросил Джо Павелски. В активе 36-летнего форварда это 13-я шайба в нынешнем плей-офф НХЛ, что является лучшим результатом в лиге. Американский форвард делит лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли с нападающим «Тампы» Брейденом Пойнтом. На третьем месте — Палат (11).

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