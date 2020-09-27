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Видео гола Перри во втором овертайме, который перевёл финал Кубка Стэнли в шестой матч

Видео гола Перри во втором овертайме, который перевёл финал Кубка Стэнли в шестой матч
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Перри стал третьим игроком в истории, чьи голы в финалах плей-офф разделило минимум 13 лет
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