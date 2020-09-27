Райан: был шокирован выкупом контракта, но понимаю решение «Оттавы»

Канадский нападающий Бобби Райан прокомментировал решение «Оттавы Сенаторз» выкупить его контракт.

«Узнал новость и был немного шокирован, но понимаю это решение. Бесконечная поддержка в ходе прошлого сезона часто заставляла меня плакать. «Оттава» всегда будет занимать особое место в сердцах членов моей семьи.

Хочу сказать партнёрам, бывшим и настоящим, что мне было очень приятно играть с ними. У меня бесчисленное количество хороших и плохих воспоминаний, которые никогда не забуду. У «Сенаторз» молодая команда, их ждёт яркое будущее. Буду рад в качестве болельщика смотреть за ними», — цитирует Райана пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне 33-летний Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.