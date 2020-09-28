Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» назвал имя нового исполнительного директора

«Амур» назвал имя нового исполнительного директора
Хоккей / КХЛ 0

Новым исполнительным директором «Амура» назначен Евгений Лугин, сообщается на официальной странице хабаровской команды в «Твиттере».

С 2011 по 2014 год он осуществлял функции начальника коммерческого отдела клуба.

Александр Могильный продолжит работу в должности президента клуба.

Ранее из хабаровской команды ушёл исполнительный директор Александр Филиппенко, об этом сообщал исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«Амур» после 11 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 5 очков. В активе команды всего две победы. На позапрошлой неделе главным тренером команды стал олимпийский чемпион Игр в Калгари в составе сборной СССР Сергей Светлов.

Гендиректор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020