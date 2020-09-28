«Амур» назвал имя нового исполнительного директора
Новым исполнительным директором «Амура» назначен Евгений Лугин, сообщается на официальной странице хабаровской команды в «Твиттере».
С 2011 по 2014 год он осуществлял функции начальника коммерческого отдела клуба.
Александр Могильный продолжит работу в должности президента клуба.
Ранее из хабаровской команды ушёл исполнительный директор Александр Филиппенко, об этом сообщал исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
«Амур» после 11 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 5 очков. В активе команды всего две победы. На позапрошлой неделе главным тренером команды стал олимпийский чемпион Игр в Калгари в составе сборной СССР Сергей Светлов.
Гендиректор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб
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