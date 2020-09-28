Секстон вернулся в состав «Автомобилиста» на встречу с «Сибирью»

«Автомобилист» объявил состав на встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице екатеринбургской команды в «Твиттере».



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Трямкин — Севостьянов, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженовей — Мамкин, Мэйсек — Холланд — Секстон ;

; Леонтьев — Василевский, Белоусов — Куликов — Бочаров;

Овчинников — Зборовский, Литовченко — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт 20-летний Владимир Галкин. Якуб Коварж будет его сменщиком.



Напомним, что в предыдущей встрече минское «Динамо» одержало четвёртую победу кряду, обыграв «Автомобилист». Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3. Для «Автомобилиста» это поражение стало первым в сезоне в основное время.