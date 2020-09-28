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Секстон вернулся в состав «Автомобилиста» на встречу с «Сибирью»

Секстон вернулся в состав «Автомобилиста» на встречу с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» объявил состав на встречу с «Сибирью», сообщается на официальной странице екатеринбургской команды в «Твиттере».

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Трямкин — Севостьянов, Макеев — Дацюк — Голышев;
  • Дженовей — Мамкин, Мэйсек — Холланд — Секстон;
  • Леонтьев — Василевский, Белоусов — Куликов — Бочаров;
  • Овчинников — Зборовский, Литовченко — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт 20-летний Владимир Галкин. Якуб Коварж будет его сменщиком.

Напомним, что в предыдущей встрече минское «Динамо» одержало четвёртую победу кряду, обыграв «Автомобилист». Встреча проходила на «Уральце» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3. Для «Автомобилиста» это поражение стало первым в сезоне в основное время.

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время, уступив «Динамо» Минск
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