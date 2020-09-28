«Сибирь» — «Автомобилист»: судьи отменили удаление Меньшикова после просьбы Голышева

«Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт третий период, счёт равный ─ 4:4.

В концовке третьего периода судьи отменили удаление защитника «Сибири» Виталия Меньшикова после просьбы форварда гостей Анатолия Голышева. Нападающий подъехал к судьям и сказал, что он наступил на шайбу и соперник не имел отношения к его падению.

Таким образом, екатеринбургский клуб потерял возможность сыграть 5 на 3, но это не помешало гостям реализовать численное преимущество. За 9 секунд до конца периода шайбу в ворота «Сибири» забросил Голышев. Ему ассистировали Алексей Макеев и Георгий Белоусов.

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