«Филадельфия» назначила Криса Стюарта тренером по развитию игроков

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» назначил 32-летнего Криса Стюарта на должность тренера по развитию игроков, информирует официальный сайт клуба.

Стюарт объявил о завершении карьеры. Хоккеист провел в НХЛ 11 сезонов, выступая за такие команды, как «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз», «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс», «Калгари Флэймз» и «Филадельфия Флайерз». На его счету 668 матчей в НХЛ, в которых он набрал 332 (160+162) очка.

Напомним, в январе этого года «Филадельфия» отправила на драфт отказов 32-летнего канадского форварда. В сезоне-2019/2020 форвард в 15 матчах за основную команду отдал одну результативную передачу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».