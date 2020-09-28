«Филадельфия» назначила Криса Стюарта тренером по развитию игроков
Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» назначил 32-летнего Криса Стюарта на должность тренера по развитию игроков, информирует официальный сайт клуба.
Стюарт объявил о завершении карьеры. Хоккеист провел в НХЛ 11 сезонов, выступая за такие команды, как «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз», «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс», «Калгари Флэймз» и «Филадельфия Флайерз». На его счету 668 матчей в НХЛ, в которых он набрал 332 (160+162) очка.
Напомним, в январе этого года «Филадельфия» отправила на драфт отказов 32-летнего канадского форварда. В сезоне-2019/2020 форвард в 15 матчах за основную команду отдал одну результативную передачу.
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Экс-форвард «Филадельфии» Крис Стюарт завершил карьеру
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