Форвард «Далласа» Кори Перри жёстко впечатал в борт Сергачёва

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 1-го периода, впереди номинальные гости льда игроки «Тампы» — 1:0. Напомним, что в счёт в серии 3-2 в пользу «молний».

В середине 1-го игрового отрезка российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв был жёстко впечатан в борт в зоне атаки 35-летним канадским форвардом «Далласа» Кори Перри. После столкновения с бортом Михаилу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Однако в дальнейшем продолжить игру Сергачёв смог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттер»-аккаунте «Даллас Старз».

22-летний российский защитник проводит в текущем розыгрыше Кубка Стэнли свой 25-й матч. На его счету 10 (3+7) очков при коэффициенте полезности «+3» и 26 минутах штрафа.