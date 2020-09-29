Василевский повторил достижение Баррассо 29-летней давности

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский впервые в своей карьере оформил шат-аут в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он стал вторым вратарём в истории НХЛ, который первый шат-аут в плей-офф сделал в победном матче финала Кубка Стэнли. Первым голкипером по этому показателю был Том Баррассо (1991 год).
Помимо этого, Василевский в седьмой раз в текущем плей-офф смог одержать победу сразу после проигранной встречи. Он повторил рекорд НХЛ по данному показателю, принадлежащий другому россиянину и бывшему вратарю «Тампы» — Николаю Хабибулину.
- 29 сентября 2020
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