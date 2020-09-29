Стэмкос — о завоевании Кубка Стэнли: до сих пор не верится в то, что случилось

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от победы в розыгрыше Кубка Стэнли — 2020. В шестом матче финальной серии с «Даллас Старз» его команда одержала победу (2:0), а сам канадский форвард наблюдал за матчем со стороны из-за травмы.

«До сих пор не верится в то, что случилось. Я горжусь каждым игроком в этой команде. За ними было очень интересно смотреть. Они меня вдохновляли. Эх, очень сложно сейчас подбирать слова… Это поразительно», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ, стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман. 29-летний швед провёл в плей-офф 25 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 11 результативных передач. Первым Кубок Стэнли поднял над головой капитан Стэмкос, принявший участие только в одном матче плей-офф.