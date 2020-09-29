Худобин: «Даллас» держался вместе и бился друг за друга, а теперь всё кончено

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после поражения в финале Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» прокомментировал завершение сезона.
«Сейчас у меня нет никаких чувств. Просто опустошение. Мы сражались изо всех сил. Особенно в этой ситуации, когда не очень просто вот так остаться без семей, жить месяцы в «пузыре». Но мы держались вместе, сражались за команду. Бились друг за друга. А теперь всё кончено.
Мы весь сезон боролись за победы, и нас не смущало, что мы могли уступать в две-три шайбы. Мы никогда не сдавались, старались вытаскивать матчи. Да, побеждали не всегда. Но без боя не сдавались и продолжали гнуть свою линию. К сожалению, этот финал мы не вытащили. Но характер у ребят в этой раздевалке просто невероятный.
Самое яркое событие? Да наш старт в чемпионате. Мы выиграли один матч из первых девяти, что-то вроде этого. Поговорили друг с другом и сказали: «Слушайте, давайте выбираться из такого положения. Сезон впереди длинный, ещё будет много взлётов и падений». Ну и мы потом начали побеждать, вошли в правильную колею. А потом случилась пандемия, которая потрясла весь мир. Мы встали на паузу, но за это время смогли перезагрузиться, побыли несколько месяцев дома. И вернулись, и снова разговаривали друг с другом. У нас проходили собрания, и мы опять сказали: «Слушайте, что было в прошлом — осталось в прошлом. А теперь — настоящее, и мы можем сделать будущее. Давайте думать об этом», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.
- 29 сентября 2020
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