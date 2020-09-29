Беттмэн: плей-офф стал памятником всем, кто работал над планом возобновления сезона

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подвёл итоги завершившегося плей-офф.

«Мы сделали то, что планировали. Были бессонные ночи, были скептики. Но я верил, что с помощью всех наших партнёров мы обязательно справимся. Конечно, сейчас есть чувство облегчения. Я горжусь всеми, кто принимал в этом участие. Это не чувство облегчения.

Я горжусь всеми, кто работал над этим — хоккеистами, сотрудниками клубов и лиги. В двух «пузырях» у нас трудились 150 человек. Нас поддерживали телеканалы, наши партнёры, врачи, профсоюз. Всё это стало возможным благодаря совместным усилиям многих людей. Мы наглядно показали, на что способна лига, когда все работают сообща.

Находясь здесь в это время при таких обстоятельствах, испытываешь потрясающие чувства, которые переполняют тебя. Нынешний розыгрыш стал памятником всем, кто работал над созданием и воплощением плана возобновления сезона, памятником великолепному финалу Кубка Стэнли, который подарили нам «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

Нет более сложного турнира. В этом году вам пришлось справляться с невероятными сложностями ради этой победы. Эти люди не были дома вот уже больше двух месяцев. Они проявили настоящий командный характер. Этот розыгрыш Кубка Стэнли войдёт в справочники как один из самых сложных за всю историю», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.