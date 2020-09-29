Микко Лехтонен рассказал, против кого из хоккеистов ему труднее всего играть в КХЛ

Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен поделился мнением об уровне КХЛ и рассказал, против кого ему сложнее всего действовать в лиге.

«Есть ли ощущение, что стиль финской лиги повлиял на то, как «Йокерит» действует в КХЛ? Тяжёлый вопрос. Между лигами есть различия — здесь соперники сильнее, хоккей быстрее. В России достаточно индивидуально сильных хоккеистов. КХЛ является лучшей лигой в Европе, без всяких сомнений.



«Йокерит» хочет много прессинговать и хорошо действовать в атаке. Думаю, что мы одна из тех команд КХЛ, которые оказывают максимальное давление на соперника. Да, мы создаём много моментов после перехватов, в то же время можем быть эффективными и в позиционных атаках.

Против кого тяжелее всего играть в КХЛ? Сложно назвать одного, но давайте попробую. Вадим Шипачев отдает удивительные пасы, также сложно играть против Дмитрия Яшкина. Есть ещё один маленький быстрый парень в «Ак Барсе» — Джастин Азеведу», — приводит слова Лехтонена пресс-служба КХЛ.

