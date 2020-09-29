Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским «Динамо» состоится, сообщает Sport Arena.
«Матч стоит в календаре, его не отменяли и не переносили. Игра между Ригой и Минском состоится, вопрос лишь в том, каким составом мы будем играть», — сказал пресс-секретарь рижского клуба Янис Степитис.
«Команда после матча с «Северсталью» отправится в Ригу для завершения гостевой серии. Мы готовы и хотим играть. Рассчитываем, что новая встреча с рижанами получится такой же яркой и интересной, какими обычно бывают наши матчи», — сказал глава пресс-службы минского «Динамо» Юрий Михалевич.
19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах рижского «Динамо», заразившихся коронавирусом. 22 сентября стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. Ранее латвийскому клубу было засчитано техническое поражение в матчах с московским «Динамо» и ЦСКА.
Матч «Динамо» Р — «Динамо» Мн состоится 1 октября. Встреча пройдёт в Риге на стадионе «Арена-Рига». Начало матча — в 18:30 мск.
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