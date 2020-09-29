Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) засчитала рижскому «Динамо» техническое поражение в матче регулярного чемпионата с ЦСКА. Встреча должна была состояться 29 сентября в Риге.
«Игроки основной команды находятся карантине, а клуб отказался выставлять на матч резервный состав. В связи с этим рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в сообщении лиги.
19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом. 22 сентября стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. Ранее латвийскому клубу было засчитано техническое поражение в матче с московским «Динамо».
- 29 сентября 2020
-
18:42
-
18:33
-
18:21
-
18:14
-
17:44
-
17:17
-
17:09
-
16:46
-
16:24
-
15:30
-
14:55
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:30
-
13:10
-
12:36
-
12:11
-
12:00
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:04
-
08:02