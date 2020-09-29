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Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче с ЦСКА

Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) засчитала рижскому «Динамо» техническое поражение в матче регулярного чемпионата с ЦСКА. Встреча должна была состояться 29 сентября в Риге.

«Игроки основной команды находятся карантине, а клуб отказался выставлять на матч резервный состав. В связи с этим рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в сообщении лиги.

19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом. 22 сентября стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. Ранее латвийскому клубу было засчитано техническое поражение в матче с московским «Динамо».

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