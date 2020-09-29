Форвард «Авангарда» Семёнов удалён до конца матча с «Йокеритом»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов получил дисциплинарный штраф до конца матча. Произошло это во встрече с финским «Йокеритом».
На 18-й минуте матча 25-летний форвард нарушил правила на нападающим гостей Йоне Нормане. Судьи квалифицировали нарушение как подсечку. Семёнов получил 5+20.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
После первого периода счёт в матче не открыт — 0:0.
Напомним, «Авангард» в этом сезоне сыграл 11 встреч, из которых проиграл только три: уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3), екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 ОТ) и казанскому «Ак Барсу» (1:2 Б). В двух последних матчах омский коллектив одержал две победы: над китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:1) и магнитогорским «Металлургом» (2:0). На счету Йокерита три победы в пяти встречах сезона.
- 29 сентября 2020
-
20:21
-
20:00
-
19:40
-
19:30
-
18:42
-
18:33
-
18:21
-
18:14
-
17:44
-
17:17
-
17:09
-
16:46
-
16:24
-
15:30
-
14:55
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:30
-
13:10
-
12:36
-
12:11
-
12:00
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:46