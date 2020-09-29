Форвард «Авангарда» Семёнов удалён до конца матча с «Йокеритом»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов получил дисциплинарный штраф до конца матча. Произошло это во встрече с финским «Йокеритом».



На 18-й минуте матча 25-летний форвард нарушил правила на нападающим гостей Йоне Нормане. Судьи квалифицировали нарушение как подсечку. Семёнов получил 5+20.

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После первого периода счёт в матче не открыт — 0:0.

Напомним, «Авангард» в этом сезоне сыграл 11 встреч, из которых проиграл только три: уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3), екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 ОТ) и казанскому «Ак Барсу» (1:2 Б). В двух последних матчах омский коллектив одержал две победы: над китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:1) и магнитогорским «Металлургом» (2:0). На счету Йокерита три победы в пяти встречах сезона.