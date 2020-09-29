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«Торпедо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв «Ак Барс»

«Торпедо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 4:2.

В середине первого периода хозяева вышли вперёд. Шайбу с передач Зията Пайгина и Энди Мили забросил Михаил Варнаков. На второй минуте второго игрового отрезка Стефан Да Коста сравнял счёт, ему ассистировали Патрис Кормье и Найджел Доус. Однако спустя всего минуту и 41 секунду Сергей Гончарук
с передачи Даниила Ильина вновь вывел нижегородцев вперёд. Через 2 минуты и 32 секунды Антон Шенфельд увеличил преимущество хозяев. Но и это был не конец: спустя минуту и 39 секунд Доус сократил отставание казанцев. В конце периода Семён Ручкин забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, 1 октября «Ак Барс» в гостях проведёт встречу с ярославским «Локомотивом». «Торпедо» 2 октября встретится с «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Варнаков (Пайгин, Мили) – 13:06' (5x5)   1:1 Да Коста (Кормье, Доус) – 21:17' (5x4)   2:1 Гончарук (Ручкин, Ильин) – 22:58' (5x5)   3:1 Шенфельд (Клус) – 25:30' (5x5)   3:2 Доус (Да Коста) – 27:09' (5x5)   4:2 Ручкин (Дробин, Перескоков) – 38:42' (5x5)
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