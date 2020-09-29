«Торпедо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв «Ак Барс»

Нижегородское «Торпедо» обыграло казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 4:2.
В середине первого периода хозяева вышли вперёд. Шайбу с передач Зията Пайгина и Энди Мили забросил Михаил Варнаков. На второй минуте второго игрового отрезка Стефан Да Коста сравнял счёт, ему ассистировали Патрис Кормье и Найджел Доус. Однако спустя всего минуту и 41 секунду Сергей Гончарук
с передачи Даниила Ильина вновь вывел нижегородцев вперёд. Через 2 минуты и 32 секунды Антон Шенфельд увеличил преимущество хозяев. Но и это был не конец: спустя минуту и 39 секунд Доус сократил отставание казанцев. В конце периода Семён Ручкин забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в этой встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, 1 октября «Ак Барс» в гостях проведёт встречу с ярославским «Локомотивом». «Торпедо» 2 октября встретится с «Сибирью».
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