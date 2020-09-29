«Трактор» обыграл ХК «Сочи», прервав серию из трёх поражений подряд

Челябинский «Трактор» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась в овертайме со счётом 4:2.
В середине первого периода челябинцы вышли вперёд. Шайбу забросил Сергей Калинин, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Роман Манухов. В начале второго игрового отрезка Даниил Мироманов с передач Павла Кукштеля и Рафаэля Батыршина сравнял счёт. На 43-й минуте Ере Карьялайнен вывел сочинцев вперёд. Спустя всего 41 секунду Понтус Оберг сравнял счёт, а через минуту и 52 секунды «Трактор» и вовсе вышел вперёд усилиями Лукаша Седлака. В середине периода Томаш Гика, реализовав большинство, установил итоговый счёт — 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Трактор» проиграл в трёх встречах подряд: с череповецкой «Северсталью» (0:1), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и минским «Динамо» (2:3 Б). Следующий матч челябинцы проведут 1 октября с московским «Динамо». «Сочи» 5 октября примет рижское «Динамо».
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