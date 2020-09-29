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«Трактор» обыграл ХК «Сочи», прервав серию из трёх поражений подряд

«Трактор» обыграл ХК «Сочи», прервав серию из трёх поражений подряд
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась в овертайме со счётом 4:2.

В середине первого периода челябинцы вышли вперёд. Шайбу забросил Сергей Калинин, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Роман Манухов. В начале второго игрового отрезка Даниил Мироманов с передач Павла Кукштеля и Рафаэля Батыршина сравнял счёт. На 43-й минуте Ере Карьялайнен вывел сочинцев вперёд. Спустя всего 41 секунду Понтус Оберг сравнял счёт, а через минуту и 52 секунды «Трактор» и вовсе вышел вперёд усилиями Лукаша Седлака. В середине периода Томаш Гика, реализовав большинство, установил итоговый счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Трактор» проиграл в трёх встречах подряд: с череповецкой «Северсталью» (0:1), уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3) и минским «Динамо» (2:3 Б). Следующий матч челябинцы проведут 1 октября с московским «Динамо». «Сочи» 5 октября примет рижское «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Калинин (Пилут, Манухов) – 11:32' (5x5)   1:1 Мироманов (Кукштель, Батыршин) – 25:27' (5x5)   2:1 Карьялайнен (Рубцов) – 42:06' (5x5)   2:2 Оберг (Калинин, Бэйлен) – 42:47' (5x5)   2:3 Седлак (Гика) – 44:39' (5x5)   2:4 Гика (Кравцов, Бэйлен) – 50:22' (5x4)
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