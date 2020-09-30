Меньшиков — о поступке Голышева: на моей памяти такого ещё не было. Он поступил по-мужски

Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков прокомментировал поступок нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева в матче регулярного чемпионата КХЛ между командами, который состоялся в Новосибирске 28 сентября и завершился победой команды Николая Заварухина со счётом 6:4.
В концовке второго периода судьи отменили удаление Меньшикова после просьбы Голышева. Нападающий подъехал к судьям и сказал, что он наступил на шайбу и соперник не имел отношения к его падению.
«Главный судья поднял руку, сигнализируя об удалении, я попытался объяснить, что Анатолий упал сам, наступив на игровой снаряд. Тут подъехал полевой арбитр и сказал, что да, всё так и было. Также подъехал сам Голышев и подтвердил, что нарушения нет, что он наступил на шайбу и оказался на льду сам. Такого на моей памяти ещё не было. Анатолий — молодец, уважаю, поступил по-мужски, по-человечески. Это действительно могло перевернуть игру, «Автомобилист» сыграл только 10 секунд в большинстве, и получи они «пять на три» почти на две минуты, неизвестно, как бы всё еще сложилось», — приводят слова Меньшикова «Известия».
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