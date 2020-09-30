Кравчук: Хедман — символ нынешней «Тампы». Он гибридный защитник вообще без слабых мест

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли и охарактеризовал игру защитника Виктора Хедмана, получившего «Конн Смайт Трофи».

«Когда мы смотрели шестой матч, выдвинули список из четырёх претендентов на звание MVP – Василевский, Кучеров, Хедман и Пойнт. Честно скажу, большинство сразу же проголосовало за шведского защитника, он действительно был доминирующей фигурой всей серии.



В Северной Америке Хедмана называют гибридным защитником. Он – абсолютный универсал, вообще без слабых мест – с катанием, габаритами, броском, уникальными как атакующими, так и оборонительными навыками.



Швед – символ нынешней «Тампы» с её универсальным, гибридным стилем игры, когда в пятёрке – все защитники и все нападающие. Именно такой хоккей показывают лучшие клубы НХЛ – может быть, в отличие от европейских лиг, где кое-где еще можно увидеть откат и оборонительные системы», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.