Лундквист трогательно попрощался с «Рейнджерс»

Голкипер Хенрик Лундквист попрощался с «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей странице в «Твиттере».
«Спасибо за всё!
15 лет прошло с того момента, как я провёл первую игру за «Рейнджерс». Я приехал сюда с большими надеждами и не менее большими мечтами. Но даже в своих самых смелых фантазиях никогда не мог представить, какое потрясающее путешествие будет ожидать впереди», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего Лундквиста. Это решение знаменует собой конец 15-летней эпохи в Нью-Йорке для будущего члена Зала славы. Лундквист имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который он подписал в 2013 году, но в итоге после расторжения он получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021.
- 30 сентября 2020
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