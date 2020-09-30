Российский голкипер «Сан-Хосе» перешёл в «Торпедо»

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщается на официальной странице в «Твиттере».



Контракт с 22-летним вратарём рассчитан на один сезон.



Напомним, что в мае этого года вратарь согласовал двухлетний контракт с «Сан-Хосе», однако Мельничук не смог бы сыграть в НХЛ раньше 1 декабря.



В прошедшем сезоне 22-летний Мельничук в составе СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Оформив три «сухаря» на старте Чемпионата, Мельничук также завоевал звание лучшего вратаря нескольких игровых недель, а затем — и всего месяца. Также на его счету — поездка на молодёжный Чемпионат Мира по хоккею в Баффало в составе сборной России.

Алексей Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»