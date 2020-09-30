Цулыгин: спасибо болельщикам, при счёте 0:4 весь стадион гнал мальчишек вперёд

Исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал проигрыш (1:4) в матче с «Автомобилистом».



«Эмоциональная игра для молодых ребят, мне понравилось, было большое желание, создавали моменты при равных составах. Не хватило мастерства и опыта для победы.



План до начала сезона на случай заболевших игроков? Наш припасённый план — молодые ребята. Ситуация новая, но она происходит со всеми командами. Рассчитываем на свою систему.



Чувства, когда узнал, что вновь буду исполнять обязанности главного тренера? Мы все работаем на «Салават Юлаев», делаем всё, чтобы команда выигрывала. Я также работаю с защитниками, меняю их. Но сегодня было больше ответственности.



Почему не сделали замену вратаря при счете 0:3, 0:4? Дали доиграть нашему вратарю, чтобы он набрался опыта. Решили, что он должен доиграть матч.



Хочу сказать спасибо болельщикам, при счёте 0:4 весь стадион гнал мальчишек вперёд. В ответ они показали небезразличный хоккей», — приводит слова Цулыгина «Горобзор.ру».

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений кряду, обыграв «Салават Юлаев»