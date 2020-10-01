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Костин: хоккей в КХЛ стал намного быстрее. Игра намного умнее, чем в АХЛ

Костин: хоккей в КХЛ стал намного быстрее. Игра намного умнее, чем в АХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Клим Костин поделился впечатлениями от работы с главным тренером омской команды Бобом Хартли.

«Это очень уважаемый и известный в хоккейном мире тренер. Я стараюсь слушать его и впитывать в себя максимум того, что он говорит. Учусь у Хартли каждому нюансу, работаю над собой, выполняю все требования.

Он требует полной самоотдачи от всех без исключения игроков. Это говорит об уровне тренера. Он хочет, чтобы каждый человек в его команде отрабатывал на максимум своих возможностей. Никаких поблажек ни для кого нет

Хоккей в КХЛ стал намного быстрее, сказывается факт уменьшения размеров площадок. Если сравнивать с АХЛ, то в КХЛ игра намного умнее, чем там», — сказал Костин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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