Костин: хоккей в КХЛ стал намного быстрее. Игра намного умнее, чем в АХЛ

Нападающий «Авангарда» Клим Костин поделился впечатлениями от работы с главным тренером омской команды Бобом Хартли.

«Это очень уважаемый и известный в хоккейном мире тренер. Я стараюсь слушать его и впитывать в себя максимум того, что он говорит. Учусь у Хартли каждому нюансу, работаю над собой, выполняю все требования.

Он требует полной самоотдачи от всех без исключения игроков. Это говорит об уровне тренера. Он хочет, чтобы каждый человек в его команде отрабатывал на максимум своих возможностей. Никаких поблажек ни для кого нет



Хоккей в КХЛ стал намного быстрее, сказывается факт уменьшения размеров площадок. Если сравнивать с АХЛ, то в КХЛ игра намного умнее, чем там», — сказал Костин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.