Юниорская лига Квебека по требованию правительства провинции ужесточила наказание за драки
Главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о поправках в правилах.
Накануне на собрании было принято решение ужесточить наказание за драки. Эти изменения вступают в силу немедленно. Отныне игроки будут получать за драку большой и дисциплинарный штрафы (5+10 минут), а не только пятиминутный. Тем, у кого драка станет третьей в ходе одного сезона, будет грозить дисквалификация на одну встречу.
По данным инсайдера TSN Рика Уэстхеда, на ужесточении наказания настаивало правительство провинции, угрожавшее в противном случае сократить размер субсидии лиге на $ 20 млн. По данным одного из исследований, в период с 2011 по 2016 год 16-летние игроки лиги приняли участие в 170 драках.
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