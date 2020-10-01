Юниорская лига Квебека по требованию правительства провинции ужесточила наказание за драки

Главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о поправках в правилах.

Накануне на собрании было принято решение ужесточить наказание за драки. Эти изменения вступают в силу немедленно. Отныне игроки будут получать за драку большой и дисциплинарный штрафы (5+10 минут), а не только пятиминутный. Тем, у кого драка станет третьей в ходе одного сезона, будет грозить дисквалификация на одну встречу.

По данным инсайдера TSN Рика Уэстхеда, на ужесточении наказания настаивало правительство провинции, угрожавшее в противном случае сократить размер субсидии лиге на $ 20 млн. По данным одного из исследований, в период с 2011 по 2016 год 16-летние игроки лиги приняли участие в 170 драках.