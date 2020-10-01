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«Амур» расторг контракт с 29-летним нападающим Кацубой. У него два гола за карьеру в КХЛ

«Амур» расторг контракт с 29-летним нападающим Кацубой. У него два гола за карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с нападающим Станиславом Кацубой, сообщается в официальном «твиттере» хабаровского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Станислав проводил на льду 12 минут и 21 секунд.

Статистика Станиславы Кацуба в сезоне-2020/2021.

За карьеру в клубе и КХЛ Кацуба сыграл 123 матча, забросив две шайбы и сделав пять голевых передач при полезности "-29" и 26 штрафных минутах. Его контракт с «Амуром» был рассчитан до 30 апреля 2021 года. Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

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