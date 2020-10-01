Топ-проспект драфта НХЛ-2021 Даниил Чайка подписал контракт с ЦСКА

Защитник Даниил Чайка подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба молодёжной команды московского клуба «Красная Армия». Контракт 17-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2020/2021.
Чайка — выпускник хоккейной школы ЦСКА. С 2018 года он выступал в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Гельф Шторм», в составе которой провёл 132 матча и набрал 48 (16+32) очков при показателе полезности «+30». В 2019 году «Гельф» стал чемпионом OHL.
В составе сборной России 2002 года рождения он становился победителем Мирового кубка вызова в 2018 году и мемориала Глинки/Гретцки в 2019 году. Минувшим летом Даниил сыграл на турнире Sochi Hockey Open за молодёжную сборную России. По мнению североамериканских экспертов, Чайка может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ 2021 года.
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