Кормье: «Ак Барс» хочет в каждом матче забивать по шесть голов, а не по два

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», который пройдёт 1 октября в Ярославле.
«Нам предстоит серьёзный матч. Мы должны возвращать тот хоккей, в который должны играть. Не думаю, что нам нужно обращать внимание на состояние соперника. Без разницы, кто будет за них играть, главное – как мы будем играть, работать. Нам нужно улучшать свою игру.
Отлично помню матчи в прошлом году. Но у соперника за это время сменилось много игроков, у них новый тренер. Хорошие результаты против соперника в прошлом забыты. Мы должны сегодня вернуться домой с большой победой.
Нам нужно лучше держать шайбу, больше двигать её в чужой зоне, качественнее играть в большинстве. Конечно, мы хотим в каждом матче забивать по шесть голов, а не по два», – цитирует Кормье пресс-служба казанского клуба.
- 1 октября 2020
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