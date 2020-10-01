Сергеев — о дерби со «Спартаком»: историческая вывеска говорит сама за себя

Защитник ЦСКА Артём Сергеев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные не только для меня. Историческая вывеска говорит сама за себя. Играть будем против хорошей, опытной и мастеровитой команды. Тренерский штаб всё покажет и расскажет на собрании перед игрой.

Создаёт ли это дополнительную ответственность? Ответственно отношусь к каждому матчу. Чувствую ли я, что играем домашний матч? Конечно, когда играешь на своей арене, то нет ощущения выездной игры», — приводит слова Сергеева пресс-служба «армейского» клуба.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.