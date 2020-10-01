«Витязь» в серии буллитов обыграл «Авангард»

Подольский «Витязь» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник «Витязя» Павел Воробей. Одним из главных героев встречи стал голкипер подольского клуба Илья Ежов, отразивший 7 буллитов и 29 бросков.

Таким образом, прервалась 3-матчевая победная серия омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 4 октября в гостях встретится с ЦСКА, а «Витязь» 3 октября дома сыграет с рижским «Динамо».