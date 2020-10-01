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«Витязь» в серии буллитов обыграл «Авангард»

«Витязь» в серии буллитов обыграл «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник «Витязя» Павел Воробей. Одним из главных героев встречи стал голкипер подольского клуба Илья Ежов, отразивший 7 буллитов и 29 бросков.

Таким образом, прервалась 3-матчевая победная серия омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 4 октября в гостях встретится с ЦСКА, а «Витязь» 3 октября дома сыграет с рижским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Витязь
Московская область
0:1 Артюхин (Ларичев, Воробей) – 23:52' (5x5)   1:1 Чинахов (Зернов, Толчинский) – 56:50' (5x4)   1:2 Воробей – 65:00' (ПБ)
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