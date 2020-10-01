Гатиятулин: доктора занимаются Кравцовым, ждём его как можно быстрее

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:2).

«Хорошая, боевая игра получилась. Ребят подводим физически, постепенно выводим их в хорошее состояние. Тот план что был у нас на игру, в целом, выполнен. Каждый выкладывался, играли в каждом эпизоде, слова благодарности команде только могу выразить.

Кравцов? Доктора им занимаются, ждём как можно быстрее. Удобнее играть вторым номером? Возможно, это так, но мы не говорим своим игрокам, чтобы они отдавали шайбу, мы процесс тренировочный выстраиваем с шайбой, больше играть в атаке просим. Если шайбы нет – мы обязаны строго сыграть в обороне, будем работать, чтобы как можно чаще с шайбой играть.

Основин? Вся команда сегодня сработала, его звено в том числе. Отмечу всю команду, все сыграли на высшем уровне. Хотели сыграть в семь взрослых защитников, молодые физически подсели, матчи непростые, поэтому дали им немного восстановиться. Приедем домой, после паузы возьмем молодых из «Челмета», кто-то из них сыграет в следующих играх.

Косов? Да, мы были в нём уверены. Сегодня он играл преимущественно в равных составах, справился с возложенными обязанностями.

Большинство? Игра в неравных одно из ключевых моментов. Рады, что сегодня это сработало, у нас много работы, какими-то недовольны, но мы будем исправлять это. Где-то ненужные ошибки в обороне у нас есть, но скоро их исправим.

Выбор вратаря? Я принимаю решение по поводу вратаря. Но мы обсуждаем это коллективно вместе со всем штабом. Полыгалов? С каждой игрой Игорь прибавляет, физически был не очень, сейчас постепенно набирает кондиции», — передаёт слова Гатиятулин корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.