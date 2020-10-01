Карнаухов: ЦСКА проспал начало матча со «Спартаком», но за счёт характера вытащил игру

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:4). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Хорошая игра, московское дерби ЦСКА – „Спартак “ в представлении не нуждается. Начало мы проспали, но за счёт командных действий, за счёт характера вытащили игру и выиграли.

До этого дня даже дубля в КХЛ не было, а сегодня хет-трик? Победный день в первую очередь. Конечно, приятно оформить хет-трик, особенно когда команда выигрывает.

Какой из трёх голов самый важный? Не выделял бы какой-то. Единственное, первый гол, когда счёт был 0:2 и так получилось, что в конце периода забили. Где-то это, может, чуть-чуть помогло. Повторюсь, неважное начало было.

После второго периода партнёры чуть-чуть поздравили в раздевалке, кто-то пошутил, но третий период был впереди. Естественно, расслабляться было бессмысленно. Где-то чуть-чуть расслабление пошло – и сразу в первой смене пропустили из-за недоконцентрации.

Бывают такие матчи, когда 4 пропускаешь. В принципе, это много, но главное, что мы больше забили. Наверное, болельщикам приятнее такой хоккей, когда много забивают. Интереснее смотреть на это", — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.