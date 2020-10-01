Хет-трик Карнаухова и дубль Лайпсика помогли ЦСКА обыграть «Спартак»

ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард ЦСКА Брендан Лайпсик, оформивший дубль. Три гола в составе победителей забил Павел Карнаухов. По два очка в составе «Спартака» набрали Эмиль Юсе (0+2), Михаил Юньков (0+2) и Йори Лехтеря (0+2).

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У «армейского» клуба это четвёртая победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 4 октября дома встретится с омским «Авангардом», а «Спартак» 6 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом».