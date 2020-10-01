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Хет-трик Карнаухова и дубль Лайпсика помогли ЦСКА обыграть «Спартак»

Хет-трик Карнаухова и дубль Лайпсика помогли ЦСКА обыграть «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард ЦСКА Брендан Лайпсик, оформивший дубль. Три гола в составе победителей забил Павел Карнаухов. По два очка в составе «Спартака» набрали Эмиль Юсе (0+2), Михаил Юньков (0+2) и Йори Лехтеря (0+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У «армейского» клуба это четвёртая победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 4 октября дома встретится с омским «Авангардом», а «Спартак» 6 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
1:0 Цыплаков (Юньков) – 07:37' (5x5)   2:0 Ганзл (Юсе, Лехтеря) – 12:59' (5x4)   2:1 Карнаухов (Андронов, Соркин) – 19:14' (5x5)   2:2 Лайпсик (Науменков, Шалунов) – 21:42' (5x5)   3:2 Кутейкин (Юньков) – 26:10' (5x5)   3:3 Карнаухов (Дальбек, Андронов) – 35:50' (5x5)   3:4 Карнаухов (Светлаков, Мамин) – 38:51' (5x5)   4:4 Радил (Юсе, Лехтеря) – 40:07' (5x5)   4:5 Лайпсик (Кемпе, Робинсон) – 49:01' (5x5)
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