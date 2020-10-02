Стивен Стэмкос должен восстановиться к началу следующего сезона НХЛ

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа рассказал о состоянии здоровья капитана команды Стивена Стэмкоса.
«Он проделал прекрасную работу по реабилитации по ходу паузы и подготовил себя, но бывает, особенно с его травмой, что в организме запускается какой-то другой процесс. Мы ждём, что на восстановление у него уйдут недели, но не месяцы. И мы ожидаем, что он будет полностью готов к началу тренировочного лагеря, когда бы это ни произошло.
Пандемия никак не помогла его ситуации, потому что он не мог увидеться с нужными специалистами. Если бы он уехал из «пузыря», то должен был бы снова проходить карантин. А ради чего это делать? Он хотел быть с командой, мы хотели, чтобы он был с нами. Так что вопрос не был лёгким», — цитирует Брисбуа пресс-служба НХЛ.
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