Стэмкос: нашим родным пришлось многим пожертвовать, чтобы мы смогли осуществить мечту

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос выступил с речью после возвращения команды в Тампу. Команда Джона Купера провела 65 дней в «пузырях» Торонто и Эдмонтона.
«Выиграть Кубок Стэнли при таких обстоятельствах очень сложно. Возможно, сложнее всего. Нашим родным и близким пришлось многим пожертвовать, чтобы мы смогли осуществить нашу мечту. Вы видите, как мы играем, но не всегда знаете, что происходит за кулисами. Сплочённость этой команды … благодаря ей мы сейчас и отмечаем победу в плей-офф. Мы очень рады, что можем поделиться нашей радостью с вами. Давайте веселиться», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.
Обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ, стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман. 29-летний швед провёл в плей-офф 25 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 11 результативных передач. Первым Кубок Стэнли поднял над головой капитан Стэмкос, принявший участие только в одном матче плей-офф.
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