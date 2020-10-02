Коскиранта: в России бесконечно тренируются, а в Финляндии занимаются аналитикой

Бывший нападающий «Сибири» и СКА Ярно Коскиранта, ныне играющий в Финляндии, рассказал о семи годах, проведённых в КХЛ.



«Я вернулся на родину потому, что наша семья должна проводить больше времени вместе. Я уехал в Россию из «Таппары», переехал в Новосибирск. Когда приехал в Сибирь, было очень тепло, плюс 35 градусов. Так что первые пару недель я был просто поражён. Поначалу еда была не очень вкусной, и я похудел килограммов на пять. Кроме этого, я ничего не понимал по-русски, потому что первое время вообще не акцентировал внимание на изучение языка. Алфавит выучил только на второй год.



Но атмосфера в команде помогла мне адаптироваться. Юмор в раздевалке везде одинаковый, будь то Россия или Финляндия. У меня появились друзья. Финнов в России ценят не только в хоккее, потому что обычно мы скромны и не перетягиваем одеяло на себя.



Годы в России были полностью посвящены хоккею. Выходных почти не было, в то время как в Финляндии каждое воскресенье, обычно, свободное. Тренировки, еда, отдых. Во время тренировочных сборов бывает по три тренировки в день. Когда команда отправляется на выезд, то можно уехать дольше, чем на неделю. Самая большая разница в тренировочном подходе между Россией и Финляндией — это объём тренировок. В России бесконечно тренируются. Мне кажется, что далеко не всегда имеет смысл бесконечно повторять одни и те же упражнения. Финляндия уже давно занимается аналитикой, ищет способы добиться хотя бы малейшего преимущества», — приводит слова Коскиранты Yle.

«Пришло время покинуть вашу страну». Коскиранта прокомментировал уход из СКА