17-летний Никита Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает СКА. В ходе первого периода впереди гости — 1:0. Счёт в матче открыл нападающий «армейской» команды Никита Чибриков.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 17-летний Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги. На момент матча с «Амуром» возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней. Также Чибриков стал первым в КХЛ хоккеистом 2003 года рождения, кому удалось отметиться заброшенной шайбой.

Права на видео принадлежать ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

Никита пополнил состав СКА летом 2020 года в результате обмена с московским «Динамо». Бело-голубые получили в свои ряды нападающего Дмитрия Кагарлицкого, а «армейцы» — трёх кандидатов в юниорскую сборную России.