КХЛ зафиксировала лучшую результативность в сентябре за последние шесть сезонов

В сентябре 2020 года в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно 109 матчей, в которых приняли участие 724 хоккеиста, из которых 126 стали дебютантами, что является лучшим результатом за последние семь сезонов.

«Примечательно, что сентябрь 2020 года стал рекордным и по количеству игроков до 20 лет (кандидатов в молодёжные сборные), дебютировавших в основных составах клубов КХЛ. Таких хоккеистов было 62. Пока рекордом за одну регулярку является показатель в 90 молодых хоккеистов (сезон-2009/2010), то есть лишь за один месяц нынешнего гладкого чемпионата задействовано уже более двух третей от этого количества — явная тенденция к тому, что к концу февраля рекорд будет побит.

Ещё одним достижением сентября стала средняя результативность, которая составила 5,35 шайбы за игру. Это стало лучшим показателем за последние шесть сезонов. Абсолютный же рекорд сентября был установлен в 2010 году – 5,58», — сообщается на официальном сайте КХЛ.