«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»

«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:2.
В середине первого периода Никита Шашков с передач Ильи Хохлова и Владимира Первушина вывел хозяев вперёд. Менее чем через две минуты Антон Шенфельд сравнял счёт, реализовав большинство. Ему ассистировали Крис Уайдман и Энди Мили. Однако спустя уже три минуты Евгений Чесалин вновь вывел «Сибирь» вперёд. В середине второго игрового отрезка Данил Романцев увеличил преимущество новосибирской команды, ему ассистировали Евгений Чесалин и Егор Миловзоров. В конце периода отличился Ярослав Хабаров, сделав счёт 4:1. В середине третьего игрового отрезка Уайдман отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.
Напомним, что следующую встречу «Сибирь» проведёт 6 октября. Дома команде предстоит сыграть с «Северсталью». «Торпедо» ожидает выезда в Хабаровск, где 4 октября нижегородцы встретятся с местным «Амуром».
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