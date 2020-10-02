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«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»

«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:2.

В середине первого периода Никита Шашков с передач Ильи Хохлова и Владимира Первушина вывел хозяев вперёд. Менее чем через две минуты Антон Шенфельд сравнял счёт, реализовав большинство. Ему ассистировали Крис Уайдман и Энди Мили. Однако спустя уже три минуты Евгений Чесалин вновь вывел «Сибирь» вперёд. В середине второго игрового отрезка Данил Романцев увеличил преимущество новосибирской команды, ему ассистировали Евгений Чесалин и Егор Миловзоров. В конце периода отличился Ярослав Хабаров, сделав счёт 4:1. В середине третьего игрового отрезка Уайдман отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2020, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Шашков (Хохлов, Первушин) – 09:08' (5x5)   1:1 Шенфельд (Уайдман, Мили) – 11:01' (5x4)   2:1 Чесалин (Романцев) – 13:59' (5x5)   3:1 Романцев (Чесалин, Миловзоров) – 30:25' (5x5)   4:1 Хабаров (Торченюк, Хохлов) – 38:36' (5x5)   4:2 Уайдман (Жафяров) – 48:12' (5x4)

Напомним, что следующую встречу «Сибирь» проведёт 6 октября. Дома команде предстоит сыграть с «Северсталью». «Торпедо» ожидает выезда в Хабаровск, где 4 октября нижегородцы встретятся с местным «Амуром».

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