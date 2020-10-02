Заварухин: Красоткин здорово воспользовался своим шансом

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Торпедо» (4:2).



«Это была игра за 4 очка. Мы знали, что «Торпедо» — наш сосед по таблице. Настраивали ребят на тяжёлый матч. Зрителям понравился такой хороший хоккей, где были и забитые голы, и драки, и много борьбы. Хотел бы поблагодарить ребят за такую командную победу. Они сегодня боролись и подрались друг за друга.

Конечно, драки придают определённую острастку. Ребята молодцы. Хорошо, что случилась драка в третьем периоде. Показали командный дух. Здорово, что у нас есть команда.



Выбор Красоткина был обусловлен повышенной мотивацией после неудачной игры с «Торпедо» в гостях? Нет, мы подумали и ещё вчера решили, что сыграет Антон. Дали шанс парню. Тем более что он его заслуживал на тренировках и провёл неплохую игру с Омском в начале чемпионата. Ему выпал шанс, и он им здорово воспользовался.



Не всегда бываешь доволен игрой. Хочется увидеть ещё более плотную игру в средней зоне. И, конечно, хочется видеть меньше ошибок в зоне обороны, где должны играть более агрессивно.



«Сибирь» опять схватила удаление за нарушение численного состава? Ребятам было сказано, когда и кто выходит. Огромное желание доказать, что они могут играть хорошо, перехлёстывает ребят.



Как удалось переключить ребят на новую игру после неудачного матча со СКА? Провели собрание и многое обсудили на нём. Для кого-то оно, может быть, было неприятным. Но здорово, что оно пошло на пользу команде», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»