«Филадельфия» отдала голкипера Кирилла Устименко в аренду «Гомелю»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» отправил голкипера Кирилла Устименко в «Гомель» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. Срок аренды не уточняется.
В минувшем сезоне 21-летний вратарь провёл пять матчей за фармклуб «лётчиков» в АХЛ, пропускал в среднем 3,84 шайбы и отражал 88,9% бросков. В ECHL он принял участие в 31 поединке, пропуская 2,4 шайбы в среднем за матч и отражая 91,9% бросков.
Ранее Устименко, заигранный за юниорскую сборную России и задрафтованный «Филадельфией» под общим 80-м номером, принял решение выступать за национальную команду Беларуси. В мае 2019 года голкипер подписал с «Флайерз» трёхлетний контракт новичка.
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